"Дочка" агрохолдинга ИМК погасила облигации серий "Е" на сумму 115,2 млн грн

ООО "Бурат-Агро" (Полтавская обл.), дочерняя компания агрохолдинга "Индустриальная молочная компания" (ИМК), в полном объеме погасила облигации серий "Е" общей номинальной стоимостью 115,203 млн грн.

Согласно сообщению на сайте агрохолдинга, погашение облигаций проведено за счет собственных средств.

Как сообщалось, ООО "Бурат-Агро" в декабре 2014 разместило годовые облигации серии "D" на 75 млн грн и двухлетние серии "E" на 65 млн грн.

Организатором торгов выступила фондовая площадка ПФТС, андеррайтером – ВТБ Банк (оба - Киев).

Процентная ставка на весь период обращения ценных бумаг была установлена на уровне 13,25% годовых. Помимо этого, условия выпуска предусматривают, что номинал облигаций, проценты и цена их досрочного выкупа индексируются к рыночному курсу доллара США.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является одним из крупнейших производителей молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Земельный банк ИМК составляет 136,6 тыс. га в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Агрохолдинг завершил 2015 год с чистой прибылью $14,04 млн против чистого убытка $47,33 млн годом ранее. Его выручка в прошлом году выросла на 2% - до $140,39 млн.