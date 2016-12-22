ПриватБанк готов и далее сотрудничать с предприятиями группы "Приват"

Кредитовавшиеся в ПриватБанке (Днепр) предприятия группы "Приват" остаются в собственности группы, банк готов продолжить с ними сотрудничество.

"Некоторые из этих компаний (входящих в группу "Приват" – ИФ) кредитуются в ПриватБанке, но они остаются собственностью группы "Приват", - сказал министр финансов Александр Данилюк на брифинге в четверг.

В свою очередь, глава правления ПриватБанка Александр Шлапак выразил готовность финучреждения продолжить сотрудничество с ними.

"Если им понадобится кредитная поддержка, мы готовы и далее с ними сотрудничать в рамках действующего законодательства, то есть с учетом ограничений относительно выдачи кредитов одному лицу", - сказал он.

Что касается кредитов связанным лицам, продолжил А.Шлапак, есть обязательство, которое взяли на себя собственники банка: при продаже банка государству они урегулируют вопросы, связанные с их займами, и внесут дополнительное обеспечение.

"Надеюсь, что у нас будет корректное и хорошее сотрудничество", - подытожил А.Шлапак.

Группа "Приват", одним из ключевых собственников которой является Игорь Коломойский, имеет значительные интересы в нефтегазовом секторе. Аффилированные с ней компании контролируют около 42% крупнейшей нефтедобывающей компании страны ПАО "Укрнафта", три из пяти работающих нефтеперерабатывающих завода страны, крупные сети АЗС и Одесскую нефтегавань.

В сфере интересов группы также - ферросплавный бизнес, связь, недвижимость, медиа, энергетика, химия, агросектор, пищевая промышленность, туристический комплекс "Буковель".

Согласно финотчетности ПриватБанка состоянию на 31 декабря 2015 года, на его балансе находилось залоговое имущество на 31,845 млрд грн, которое было получено в счет урегулирования непогашенной задолженности по кредитам и авансам клиентам, а также встроенным производным инструментам. В том числе - горнолыжный курорт стоимостью 10,02 млрд грн, резервуарный парк – 8,528 млрд грн, завод крупногабаритных покрышек – 4,959 млрд грн, гостиничные комплексы – 4,12 млрд грн, спортивные комплексы – 1,517 млрд грн, другая недвижимость – 2,701 млрд грн.

По данным отчетности ПриватБанка за первое полугодие 2016 года, сумма залогового имущества к концу июня составляла 31,824 млрд грн. В то же время банк указал, что после отчетного периода, в июле-августе 2016 года, он взыскал залоговое имущество еще на 10,914 млрд грн. В том числе - АЗС стоимостью 6,037 млрд грн, самолеты – 4,145 млрд грн, земельные участки – 477 млн грн, недвижимость – 255 млн грн.