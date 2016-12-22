Мининфраструктуры предлагает меры по развитию рынка и производства электромобилей

Государство должно создавать условия для развития рынка электротранспорта в Украине, стимулировать национальное производство, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Убежден: имея такой кадровый и технологический ресурс, Украина должна производить электромобили. При этом наша амбициозная цель: приход в страну, как минимум, трех стратегических инвесторов из ТОП-10 производителей", - цитирует его пресс-служба министерства.

По словам министра, целью Украины является доля продаж электромобилей среди других авто – 15% уже в 2020 году, а также собственное производство электрокаров.

"Я твердо верю, что эта ниша рынка уже есть, это однозначно будущее. Мы имеем большие шансы занять свою долю рынка, поскольку стартовые условия у всех одинаковые. Мы сплотили вокруг себя и Министерство энергетики и угля, и Министерство экологии. Думаю, будет поддержка и со стороны государства в вопросе развития электротранспорта в Украине", - подчеркнул В.Омелян.

Согласно презентации министра предоставленной пресс-службой Минифраструктуры, по состоянию на ноябрь в Украине насчитывалось 1,630 тыс. автомобилей. Их ежегодный прирост составляет 13,2%, доля в продажах – 0,7%.

Среди барьеров для развития рынка электрокаров называются психологические (не понятно, как и где заряжаться, как организовать зарядку, опасение остаться "в поле с пустым баком"); финансовые (дорогие авто и ремонт); институциональные (слабые условия для развития рынка); технологические (малосерийное производство и его сложность).

В презентации министра содержатся предложения до 1 января 2021 года освободить ввоз электромобилей от уплаты НДС, что снизит стоимость электрокара на 16,8%; освободить от уплаты регистрационного сбора в ПФ при первой регистрации до 1 января 2021 года (еще минус 4,8% стоимости) и до той же даты - освободить от уплаты акциза, что снизит стоимость авто на EUR109.

Кроме того, в плане усиливающих мер предлагаются налоговые скидки на налог на прибыль и государственный грант на покупку электромобиля.

При производстве украинских электромобилей также предлагается до 1 января 2028 года освободить продажу электромобилей от уплаты НДС, до 1 января 2021 года от уплаты регистрационного сбора в ПФ при первой регистрации, такие же, как и по импорту предлагаются и усиливающие меры, однако они дополнены пунктами: установление нулевой пошлины на импорт комплектующих к электромобилям, установка 180 дней отсрочки уплаты НДС на импорт комплектующих и введение льготной ставки налога на землю для производителей электромобилей до 1 января 2028 года.

Среди ТОП-10 производителей, прихода которых в будущем при вышеуказанных условиях ожидает министр, значатся: Toyota, GM, Fiat, Suzuki, Hyundai, Honda, Nissan, Ford, Volkswagen, PSA Peugeot Citroen.

Среди предложений на будущее в презентации также значатся: госпрограмма оборудования паркомест зарядными устройствами, бесплатная парковка в течение определенного льготного времени и даже движение пол автобусной полосе.

Кроме прочего, развитие рынка электромобилей в Украине разовьет новый для страны рынок – повторное использование электробатарей, отмечается в презентации В.Омеляна.