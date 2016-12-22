ПриватБанк отобрали в рамках очередного передела собственности – экс-правление

Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепр) перешел во владение государства в рамках очередного передела собственности.

Такое мнение обнародовало экс-правление ПриватБанка в статье, текст которой размещен на веб-сайте интернет-издания "Украинская правда".

"Важная статья для "Украинской Правды" от экс-правления ПриватБанка. Очень прошу найти время и прочитать ее", - прокомментировал эту статью бывший первый заместитель главы правления банка Олег Гороховский на своей странице в сети Facebook.

Согласно тексту статьи, государство инициировало ряд информационных атак, которые приводили к панике среди клиентов банка.

"Последняя атака была спровоцирована Гонтаревой (глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева – ИФ), когда она собрала на закрытое совещание ведущих банкиров и экспертов и рассказала, что ПриватБанк могут национализировать, пустив, таким образом, очередную волну слухов, которую с удовольствием подхватили СМИ во главе с "Интером", - говорится в материале.

В целом, согласно оценке экс-правления ПриватБанка, В.Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению банка.

"Зачем НБУ это делал? Мы не знаем. Первая версия заключается в том, что банк отобрали в рамках очередного передела собственности", - допускает экс-правление. Вторая версия, по его мнению, заключается в том, что команда В.Гонтаревой искренне считала: главная миссия Нацбанка - не в развитии экономики, а в "чистке" рынка.

"Конечно, важную роль сыграло личное отношение Гонтаревой к Игорю Коломойскому (один из бывших крупнейших бенефициаров банка – ИФ). По Киеву ходят легенды о том, как сильно она его ненавидит, как она давала понять, что готова на все, чтобы разрушить его бизнес", - отмечается в статье.

Ее авторы также отмечают, что в результате получения манипулятивной информации от Нацбанка Международный валютный фонд, Всемирный банк, другие международные организации приветствовали решение о национализации ПриватБанка.

"Все эти организации привыкли доверять данным от центральных банков. Вполне ожидаемо, что когда НБУ так откровенно манипулировал цифрами, наши международные партнеры с готовностью соглашались на вариант национализации", - отмечается в статье.

По оценке экс-правления, от такой политики НБУ, в первую очередь, выиграли банки с российским капиталом.

Относительно обвинений в создании в капитале ПриватБанка "дырки в 148 млрд грн" в материале отмечается, что она образовалась не вследствие выведения денег, а от резкого и неоправданного изменения правил игры Нацбанком.

"НБУ резко и, как мы считаем, несправедливо изменил политику учета залогового имущества. В результате этого изменения (которое, кстати, вступает в силу только 1 января 2017 года) наш банк потерял право учитывать залоги общей стоимостью 142,8 млрд грн", - отмечают авторы статьи.

Они уточняют, что НБУ разрешил считать залогами только то имущество, которое можно оформить в ипотеку, а для заключения ипотеки необходимо согласие всех собственников.

"Можно сказать, что НБУ сделал невозможным учитывать абсолютное большинство объектов в нашей стране", - подчеркивают авторы материала.

При этом они отмечают, что, согласно последнему отчету PricewaterhouseCoopers об аудите ПриватБанка, доля его кредитного портфеля, который приходился на связанные лица, составляла 17,7%.

"В какой-то момент НБУ снова решил резко поменять правила игры. Регулятор объявил, что МСФО его не интересует, он будет самостоятельно, "экспертно" определять, какие лица называть связанными… Эксперты из НБУ начали относить к связанным предприятиям едва ли не всех подряд, кто когда-либо ужинал с акционерами банка. Например, никто так и не смог объяснить, почему в список инсайдеров попал футбольный клуб "Динамо" (Киев)", - недоумевают авторы статьи.

Относительно полученного от центрального банка рефинансирования в ней отмечается, что с начала кризиса его сумма составила 30,2 млрд грн. При этом, после прихода В.Гонтаревой на должность главы НБУ, произошло повышение кредитной ставки до 28-32% годовых.

"И это вместо того, чтобы, наоборот, поддержать банки в кризис, как это делают центробанки во всем мире! Цинизм также заключался в том, что для других крупных банков ставка рефинансирования в 2016 году была снижена. Согласно своему же постановлению, НБУ обязан был снизить ставку и для нашего банка, но под разными предлогами так это и не сделал", - подчеркивается в статье.

По данным экс-правления, в итоге ПриватБанк платил значительные суммы по процентам по кредитам рефинансирования: на момент национализации выплачено в общей сложности 11,1 млрд грн тела кредита и 13,1 млрд процентов.

Согласно статье, в 2014-2015 гг. (с начала военных действий на востоке страны) ПриватБанк, как и прочие банки, испытал колоссальный отток депозитов: 63% оттока он смог покрыть за счет своих резервов, 37% – за счет рефинансирования от НБУ.