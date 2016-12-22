НБУ оценил стоимость "Днепр-Арены " в "ноль" – экс-правление ПриватБанка

Национальный банк Украины (НБУ) признал стоимость стадиона "Днепр-Арена" (Днепр), находящегося в залоге ПриватБанка, в ноль гривень.

Речь об этом идет в статье экс-правления ПриватБанка, опубликованной в интернет-издании "Украинская правда" в четверг.

"Одним из наших залогов являлся стадион "Днепр-Арена". В свое время на его строительство было потрачено более 1 млрд грн, а независимые оценщики оценили его текущую стоимость в ~850 млн грн. Однако НБУ признал стоимость этого залога также в ноль! Почему? А вы все равно не найдете на него сейчас покупателя!", – говорит регулятор", - приводятся данные в статье экс-правления.

При этом авторы предполагают, что "по такому принципу можно обнулить практически все залоги".

"Что ж, с тем, что в Украине нынче сложно находить покупателей, никто не спорит (наш президент, например, тоже говорит, что не может продать свои предприятия из-за плохой конъюнктуры). Но ведь, согласитесь, по такому принципу можно обнулить практически все залоги?", - подчеркивается в статье.

Стадион "Днепр-Арена" введен в эксплуатацию в 2008 году, используется футбольным клубом (ФК) "Днепр".

По данным веб-сайта ФК, стадион рассчитан на 31 тыс. зрителей, содержит ресторан на 560 мест, а также несколько автостоянок, в том числе, для зрителей на 110 машиномест.

Генподрядчиком строительства выступила компания Hochtief.