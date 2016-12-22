Экономика

13:36 22.12.2016

Украинское телевещание на Крым с вышки на Чонгаре начнется до конца зимы – Мининформполитики

Заместитель министра информационной политики Украины - руководитель аппарата Артем Биденко заявляет, что вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телевышки на Чонгаре точно начнется до конца зимы.

"Поскольку тут привлечено несколько органов власти, то я точно не могу прогнозировать и сказать точную дату, но сказать, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное на Крым, - вероятность 80%, до конца зимы - 100%", - сказал он на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Замминистра отметил, что конструкция телевышки практически завершена - уже есть 150 м конструкции, теперь необходимо завершить крепления и установить передатчики. Также до 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен выдать дополнительные лицензии для вещания.

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