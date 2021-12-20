В понедельник, 20 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция управляющего партнера международного IT-рекрутингового агентства "CNA International IT" Влады Лященко на тему "Итоги года: как изменилась ситуация на рынке заработных плат в украинском IT-сегменте". Будут представлены результаты аналитического исследования, проведенного агентством в период с 11 ноября по 12 декабря 2021 года (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по электронной почте Tdrobakhina@cna-it.com, телеграмм: @TetjanaD.