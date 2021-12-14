Пресс-конференция на тему "Как шесть сомнительных социологических фирм продвигают российские месседжи и завышают рейтинги ОПЗЖ"

Во вторник, 14 декабря, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг на тему "Как шесть сомнительных социологических фирм продвигают российские месседжи и завышают рейтинги ОПЗЖ", будет представлено обновление базы псевдосоциологов и скрытых пиарщиков (ведется с 2015 года). Участники: координатор проекта "База псевдосоциологов и скрытых пиарщиков" сайта texty.org.ua Александр Оксимець; научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань; доцент кафедры социологии НаУКМА, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук; и.о. директора исследовательского агентства Info Sapiens Дмитрий Савчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.