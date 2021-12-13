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13:30 13.12.2021

Новая промышленная политика Украины: перспективы добычи и переработки лития и других стратегически важных полезных ископаемых

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В понедельник, 13 декабря, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новая промышленная политика Украины: перспективы добычи и переработки лития и других стратегически важных полезных ископаемых". Участники: журналист-аналитик информационно-аналитического журнала "ЭнергоБизнес" Денис Стаджи; директор ООО "Геологическая сервисная компания ГСК" Алексей Фалькович; сопредседатель комитета по энергетике в Американо-украинском деловом совете (USUBC) Владимир Бадаев; директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза", внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Владимир Власюк; президент Ассоциации недропользователей Украины, экс-председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сторожев; организатор и модератор мероприятия, шеф-редактор информационно-аналитического журнала "ЭнергоБизнес" Петр Билян (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Аккредитация журналистов по тел. (099) 317-93-46 (Мария Бухтоярова).

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