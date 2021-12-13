В понедельник, 13 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Олигархический консенсус в Украине сломался? Пусть несут новый?". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; политолог, кандидат философских наук, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова; председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.