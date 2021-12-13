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10:00 13.12.2021

Украина теряет контроль за своей ГТС - какие риски это несет для энергобезопасности государства?

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В понедельник, 13 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция народного депутата, первого заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко на тему "Украина теряет контроль за своей ГТС – какие риски это несет для энергобезопасности государства?" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (093)771-26-10.

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