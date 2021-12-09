В четверг, 9 декабря, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Борьба с коррупцией: еще год без результатов". Участники - основатели Центра национальной устойчивости и развития: секретарь СНБО (2019 г.), министр финансов Украины (2016-2018 гг.) Александр Данилюк; генеральный прокурор Украины (2019-2020 гг.) Руслан Рябошапка; министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павел Климкин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Аккредитация журналистов по тел. (063)628-13-31 (Елена Яковенко).