В среду, 8 декабря, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Законопроект об СБУ: красные линии для парламента", на которой эксперты дадут оценку законопроекта 3196-д "О Службе безопасности Украины". Участники: эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов; эксперт по питателям безопасности Украинского института будущего Иван Ступак; директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.