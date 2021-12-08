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12:00 08.12.2021

Медицинский туризм в Украине: достижения, проблемы, прогнозы

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В среду, 8 декабря, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Медицинский туризм в Украине: достижения, проблемы, прогнозы". Участники: президент Украинской ассоциации медицинского туризма Виолетта Янышевская; соучредитель "Клиники Спиженко" Александр Спиженко, операционный директор роддома "Лелека" Вадим Зукин; первый заместитель генерального директора клиники "Обериг" Александр Линчевский; медицинский директор клиники "Симпладент", врач-хирург-стоматолог Вероника Васильева; заведующий консультативной поликлиникой ДУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины" Сергей Кацан (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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