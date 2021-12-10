В пятницу, 10 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Интеграция Украины в мировое винное сообщество: перспективы развития виноделия и эногастрономического туризма на примере проекта Odessa Wine Week". Участники: директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Украины Игорь Виштак; организатор Odessa Wine Week, руководитель проектов "Экспо-юг-сервис" Белла Ханамерян; организатор Odessa Wine Week, заведующая кафедрой технологии вина и сенсорного анализа Одесской национальной академии пищевых технологий Оксана Ткаченко; организатор Odessa Wine Week, председатель общественной организации "УКРСАДВИНПРОМ" Владимир Печко; организатор мероприятия, модератор ивента Максим Уракин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.