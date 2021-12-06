В понедельник, 6 декабря, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Главная туристическая церемония страны - Ukraine Tourism Awards 2021. Дата проведения, номинации и другие детали мероприятия". Участники: директор общественного союза "Visit Ukraine", СЕО Ukraine Tourism Awards Антон Тараненко; глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Предварительная аккредитация журналистов по телефону (099) 010-63-30.