В понедельник, 6 декабря, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "ОПЗЖ" силой пытается вернуть себе власть в Донецкой области". Участники: глава парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец (группа "За майбутнє"); народный депутат Владлен Неклюдов (фракция "Слуга народа"), временно осуществляющий полномочия городского головы города Селидово Руслан Суков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.