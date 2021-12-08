В среду, 8 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Центра социально-экономических исследований CASE Украина по случаю запуска просветительной инициативы "Белая цена", которая рассказывает украинцам о налогах в магазинах на тему "Наполняем бюджет вместе: презентация просветительной инициативы "Белая цена". Участники: исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук, ассоциированный эксперт CASE Украина Андрей Саварец (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 922-53-89, malukha@case-ukraine.com.ua (Николай Малуха).