Во вторник, 7 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Постковидный синдром - междисциплинарный подход. Влияние факторов, которые ухудшают протекание постковидного синдрома". Участники: профессор Ольга Осокина, кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Срибна, торакальний хирург, кандидат медицинских наук Евгений Симонец (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Предварительная аккредитация журналистов по телефону (098)178-92-68.