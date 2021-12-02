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13:30 02.12.2021

Трансформация сельского хозяйства с помощью цифровых технологий

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В четверг, 2 декабря, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" в формате "панельной дискуссии" на тему "Трансформация сельского хозяйства с помощью цифровых технологий". Эксперты обсудят, в какой степени виртуальная реальность и технологии влияют на успех сельского хозяйства. Участники: президент Украинской Агропродовольственной платформы Ольга Трофимцева; менеджер по развитию бизнеса компании "Байер" Сергей Сычевский; руководитель службы точного земледелия Континентал Фармерз Груп Дмитрий Зайцев; руководитель отдела точного земледелия и телеметрии в Украине, Молдове, Скандинавии и Прибалтике CNH Украина Николай Чорнонос; директор по инновациям компании Agrain Кирилл Дружинин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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