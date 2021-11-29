В понедельник, 29 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Лавинообразный обвал уровня поддержки моновласти. Есть ли у нее выход? А у Украины?". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; политолог, директор аналитического центра "Политика", кандидат политических наук Николай Давидюк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 432-58-67.