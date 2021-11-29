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13:25 29.11.2021

"За средства налогоплательщиков": как прекратить популизм политиков за наши деньги?

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В понедельник, 29 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по теме "За средства налогоплательщиков": как прекратить популизм политиков за наши деньги?". Исполнительный директор аналитического центра CASE Украина Д.Боярчук зарегистрировал петицию на сайте президента Украины об обязательстве органов государственной власти и органов местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "за средства налогоплательщиков" согласно контексту; петиция досрочно набрала необходимые 25 тыс. голосов и теперь ожидает рассмотрения президентом Украины. Участники: народный депутат Украины, депутатская группа "Справедливость, соавтор законопроекта №6189 об информировании об использовании средств налогоплательщиков Роман Лозинский, исполнительный директор CASE Украина, соинициатор петиции Дмитрий Боярчук, основатель просветительской инициативы "Последний Капиталист", соинициатор петиции Валентин Красноперов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 922-53-89, malukha@case-ukraine.com.ua (Николай Малуха).

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