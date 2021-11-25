Видео

10:29 25.11.2021

Опасность принятия нового закона о столице

1 мин читать

В четверг, 25 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция "Опасность принятия нового закона о столице". Участники: председатель Совета почетных граждан Киева Николай Полищук; член Совета почетных граждан Киева, двукратный олимпийский чемпион Валерий Борзов; член Совета почетных граждан Киева, народный депутат IV-VI созывов Виталий Корж (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынок электроники в условиях Covid-19 объемы рынка, уровень "серости", ожидания

Проблемы конкурентной среды на рынке похоронных услуг и организации кладбищ

Медицина в пост-ковидном мире: новые вызовы для пациентов, советы от ведущих врачей-практиков

Углубляется ли кризис в Украине? Новые измерения и аспекты

Законодательная защита потребителя от нелегального горючего

Энергоэффективность как национальная идея

Что еще предстоит сделать для уничтожения образования, культуры и книгоиздания в Украине

Как развивается сфера управления отходами в Украине в контексте циркулярной экономики

Проблема кадровой квалификации публичных служащих регионов. Презентация Учебного центра публичных служащих Юрия Еханурова

Возникновение и развертывание общественно-политической коалиции оппонентов нынешней власти. Какими будут последствия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА