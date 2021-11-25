В четверг, 25 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция "Опасность принятия нового закона о столице". Участники: председатель Совета почетных граждан Киева Николай Полищук; член Совета почетных граждан Киева, двукратный олимпийский чемпион Валерий Борзов; член Совета почетных граждан Киева, народный депутат IV-VI созывов Виталий Корж (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.