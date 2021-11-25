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13:30 25.11.2021

Мужская сборная Украины по шахматам впервые в истории стала чемпионом Европы

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В четверг, 25 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мужская сборная Украины по шахматам впервые в истории стала чемпионом Европы". Ранее наша команда дважды боролась за серебряные (1992, 2019) и дважды бронзовые награды (2009, 2017). Участники: президент Федерации шахмат Украины Виктор Капустин, главный тренер сборной Украины Александр Сулипа, игроки сборной Украины Антон Коробов и Кирилл Шевченко. Также на пресс-конференцию приглашен министр по делам молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Полный состав сборной Украины: Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко, Владимир Онищук; главный тренер Александр Сулипа, тренер Мартын Кравцив. (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 449-05-87.

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