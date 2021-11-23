Во вторник, 23 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Проблемы конкурентной среды на рынке похоронных услуг и организации кладбищ". Участники: адвокат, заслуженный юрист Украины, депутат Киевского областного совета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, охоты, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Роман Тытыкало; председатель Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Дмитрий Корчак; президент ОО "Антикоррупционный предпринимательский фронт" Игорь Егоров (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.