В четверг, 25 ноября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Разлив нефти возле Крыма: нужен арест активов "Роснефти" о ситуации по расследованию Украиной экологической катастрофы у берегов Крыма в августе 2021 года (разлив нефти на объекте Каспийского трубопроводного консорциума), в результате которой был причинен ущерб окружающей среде на несколько миллиардов гривен. Участники: Участники: адвокат АО "Barristers" Алексей Шевчук, адвокат ЮК "ePravo" Владислав Власюк, активист ОО "Юристы за экологию" Дмитрий Зеленюк, глава ОО "Общественная экологическая инициатива" Александр Шатний (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 082-11-51, oleksii.nabozhniak@gmail.com (Алексей Набожняк).