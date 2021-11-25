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12:00 25.11.2021

Разлив нефти возле Крыма: нужен арест активов "Роснефти"

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В четверг, 25 ноября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Разлив нефти возле Крыма: нужен арест активов "Роснефти" о ситуации по расследованию Украиной экологической катастрофы у берегов Крыма в августе 2021 года (разлив нефти на объекте Каспийского трубопроводного консорциума), в результате которой был причинен ущерб окружающей среде на несколько миллиардов гривен. Участники: Участники: адвокат АО "Barristers" Алексей Шевчук, адвокат ЮК "ePravo" Владислав Власюк, активист ОО "Юристы за экологию" Дмитрий Зеленюк, глава ОО "Общественная экологическая инициатива" Александр Шатний (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 082-11-51, oleksii.nabozhniak@gmail.com (Алексей Набожняк).

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