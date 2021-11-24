В среду, 24 ноября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Рынок электроники в условиях Covid-19: объемы рынка, уровень "серости", ожидания" о том, как ограничения пандемии повлияли на изменения каналов поставки и объемы нелегального импорта, как рынок относится к законодательным инициативам власти, перспективы рынка. Участники: руководитель направлений регуляторный, бытовая электротехника Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Куликова; генеральный директор Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова; руководитель юридического департамента ООО "Самсунг Электроникс Украина Компани" Евгений Школа, консультант Gfk Татьяна Сытник (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 432-58-67.