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13:30 22.11.2021

Медицина в пост-ковидном мире: новые вызовы для пациентов, советы от ведущих врачей-практиков

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В понедельник, 22 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Медицина в пост-ковидном мире: новые вызовы для пациентов, советы от ведущих врачей-практиков". Участники: доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой нефрологии и почечно-заместительной терапии Национального университета охраны здоровья Дмитрий Иванов; реабилитолог, руководитель направления реабилитации сети медицинских клиник "Адонис" Вадим Керестей; кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог высшей категории Владимир Терехов; врач-кардиолог высшей категории, врач-терапевт Наталья Ященко, психолог, психоаналитик, эксклюзивный партнёр Китайской Академии медицинских наук Елена Буц; модератор Анна Левченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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