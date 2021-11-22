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10:00 22.11.2021

Законодательная защита потребителя от нелегального горючего

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В понедельник, 22 ноября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Законодательная защита потребителя от нелегального горючего". Участники: президент Украинской энергетической Ассоциации Максим Малашкин; народный депутат Украины Алексей Мовчан; директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко; модератор Роман Выбрановский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Аккредитация журналистов по тел. (098) 916-45-55 (Игорь Олейник).

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