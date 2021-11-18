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14:00 18.11.2021

Энергоэффективность как национальная идея

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В четверг, 18 ноября, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" платформа "Global 100% RE Ukraine" проведет пресс-конференцию на тему "Энергоэффективность как национальная идея". Участники: председатель правления платформы "Global 100% RE Ukraine" Александр Домбровский; председатель правления Ассоциации энергосервисных компаний Украины Алексей Корчмит (модератор); председатель Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин; президент Ассоциации управляющих жилья Василий Лиман; координатор проекта ПРООН по промышленному развитию Алексей Пащенко (согласовывается) (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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