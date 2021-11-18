В четверг, 18 ноября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Что еще предстоит сделать для уничтожения образования, культуры и книгоиздания в Украине". Участники: президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, председатель правления "Национальной образовательной ассоциации" Виктория Войцицкая, генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.