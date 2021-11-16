Во вторник, 16 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Проблема кадровой квалификации публичных служащих регионов. Презентация "Учебного центра публичных служащих Юрия Еханурова". Участники: премьер-министр Украины 2005-2006 гг. Юрий Ехануров, директор Ассоциации ОТГ Александр Коринный, исполнительный директор ОО "Ключевые лица" Ольга Шаверина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.