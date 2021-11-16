Во вторник, 16 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" в рамках проекта Green Deal на тему "Как развивается сфера управления отходами в Украине в контексте циркулярной экономики", который состоится при поддержке представительства ЕС в Украине. Участники: руководитель отдела "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" в представительстве ЕС в Украине Клое Аллио, глава Ассоциации управления отходами Николь Данилова, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, исполнительный директор ГК "Клиар Энерджи" Сергей Савчук (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Видеозапись круглого стола будет опубликована на Youtube-канале агентства и портале Green Deal. В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация – по электронной почте shestak@interfax.kiev.ua.