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09:30 11.11.2021

Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука

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В четверг, 11 ноября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука". Участники: доктор юридических наук Бертран Мальменьдье (Берлин, Германия); адвокаты Лариса Чередниченко, Камиль Кирпичев и Дмитрий Лойфман (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096) 777-90-90.

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