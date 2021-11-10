В среду, 10 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Итоги Первого украинского форума "Архитекторы - громадам". Участники: президент Национального союза архитекторов Украины Александр Чижевский; директор ГП "Национальные инфраструктурные проекты" при Министерстве экономики Украины Виктор Хлонь; помощник президента Национального союза архитекторов Украины Юлия Супрунович (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 890-40-51.