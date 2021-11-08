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13:30 08.11.2021

Общественно-государственные отношения сегодня. Почему усиливается административное давление на граждан?

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В понедельник, 8 ноября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Общественно-государственные отношения сегодня. Почему усиливается административное давление на граждан?". Участники: политический аналитик Валентин Гладких; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина", задать вопросы выступающим можно в чате трансляции. В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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