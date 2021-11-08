В понедельник, 8 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Градостроительная реформа. Услышала ли власть архитекторов?". Участники: президент Национального союза архитекторов Украины Александр Чижевский (г. Киев); заместитель председателя Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Кирий (г. Киев); архитектор и урбанист, главный архитектор Львова (2015-2019), заместитель министра развития громад и территорий (2019-2020) Юлиан Чаплинский (г. Львов); архитектор, член Архитектурной палаты НСАУ, участник войны с Россией Алексей Шемотюк (г. Киев); испано-французский архитектор, урбанист, член-корреспондент Королевской академии изящных искусств им. Св. Георгия в Барселоне Мануэль Нуньес Яновский (г. Барселона) (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 351-52-77.