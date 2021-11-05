В пятницу, 5 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция с участием исполнительного директора Украинского института будущего Вадима Денисенко на тему "Почему падают рейтинги Владимира Зеленского?" по результатам социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп", юіло опрошено 2400 респондентов методом face to face (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям