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11:00 04.11.2021

Креативная индустрия как новая движущая сила экономики в Украине и мире

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В четверг, 4 ноября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется круглый стол на тему "Креативная индустрия как новая движущая сила экономики в Украине и мире", будет представлена уникальная система взаимоотношений на базе новой негосударственной платформы I-Dolina (Украинская кремниевая долина). Участники: председатель Международной ассоциации трансфера технологий, основатель I-Dolina Артем Гончаренко; президент Конфедерации строителей Украины, экс-заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе; заместитель председателя правления АО "АЙБОКС БАНК" Ростислав Наконечный; представитель Комитета по информационным технологиям Международной торговой палаты Шелкового пути Олег Сытник; директор Института Цифровой трансформации, кандидат экономических наук, экс-генеральный директор "Майкрософт Украина" Надежда Васильева; эксперт по фандрейзингу, управляющий партнер группы компаний Synergy Universe Светлана Олейникова; глава аудиовизуального авторского общества "АРМА Украина", основатель UNI.UA Дмитрий Колесников; директор КПНЗ "Киевская малая академия наук" ученической молодежи", кандидат химических наук Ирина Полищук; председатель правления "Деловой совет Украина-Израиль" Александр Павлов; член наблюдательного совета Международной ассоциации трансфера технологий Александр Теплюк. Участники онлайн: главный инженер, офис CTO Security в Cisco Андрей Завадовский; продюсер и писатель, номинант премий Оскар и Эмми Дэн Толмор (Den Tolmor) (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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