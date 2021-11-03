В среду, 3 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференции на тему "20 лет эволюции коммерческой и жилой недвижимости. Ретроспектива и тренды". Участники: директор компании UTG Евгения Локтионова, руководитель Департамента стратегического консалтинга Константин Олейник (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Аккредитация журналистов по тел. (099) 067-06-36 или по pr@utg.kiev.ua.