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12:00 03.11.2021

Открытый диалог отца Николая Данилевича и публициста Константина Матвиенко об общественно-религиозной ситуации в Украине

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В среду, 3 ноября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется открытый диалог отца Николая Данилевича и публициста Константина Матвиенко об общественно-религиозной ситуации в Украине (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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