В среду, 3 ноября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется открытый диалог отца Николая Данилевича и публициста Константина Матвиенко об общественно-религиозной ситуации в Украине (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.