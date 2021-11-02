Во вторник, 2 ноября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Инициатива ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов и угрозы, которые она несет для украинской экономики". Участники: президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, всеукраинская общественная организация "Украинская ассоциация известковой промышленности" Михаил Корилкевич, заместитель председателя ГС "Всеукраинская Аграрная Рада" Михаил Соколов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Аккредитации журналистов по тел. (096) 211-16-90