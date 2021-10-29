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11:30 29.10.2021

Системные вызовы для Украины: реакция власти и компетентной оппозиции

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В пятницу, 29 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Системные вызовы для Украины – реакция власти и компетентной оппозиции". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политический эксперт Александр Кочетков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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