В пятницу, 29 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Системные вызовы для Украины – реакция власти и компетентной оппозиции". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политический эксперт Александр Кочетков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.