Сегодня, в четверг, 28 октября, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция партнера Ario Law Firm, адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца на тему "Недопуск украинского адвоката к Саакашвили в Грузию: последствия". В ночь с 26 на 27 октября 2021 года адвокат, партнер Ario Law Firm Е.Грушовец не был допущен на территорию Грузии к своему подзащитному Михеилу Саакашвили без объяснения причин, после допроса и формальных отговорок юриста к телетрапу провожал конвой из 6 человек, а по прилету в Украину в самолете не оказалось багажа адвоката (ул.Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Аккредитация журналистов по тел. (050) 454-11-41 (Анастасия), pr@ario.law.