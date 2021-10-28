Видео

09:14 28.10.2021

Как защитить реформы от влияния олигархов. Кейс Коломойского

1 мин читать

В четверг, 28 октября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как защитить реформы от влияния олигархов. Кейс Коломойского". Участники: заместитель главы СБУ (2014), народный депутат Верховной Рады VIII созыва Андрей Левус; эксперт Украинского стратегической инициативы Остап Крывдык; общественный деятель, журналист Юрий Гудименко; правозащитник, народный депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Лапин (ул.Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (099) 521-11-84 (Ольга).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Доказательства фабрикации подозрений и давления на столичных муниципалов

Украинская политика в октябре - между поляризацией и консолидацией

Фонд защиты свободы слова об итогах деятельности

Отопительный сезон 2021/22. Не замёрзнут ли украинцы?

Обыски в местных органах власти: на кого больше всего давит центральная власть. Презентация результатов мониторингового исследования судебных решений

Пресс-конференция генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева

Пресс-конференция с участием кандидата на пост Харьковского городского головы Дениса Ярославского

Рынок муки и хлеба: что ожидать украинскому потребителю от рекордного урожая пшеницы?

Как вакцинация от COVID-19 влияет на вакцинацию от сезонного гриппа. Где украинцы могут привиться от гриппа?

Начало политического сезона: за кого готовы голосовать украинцы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА