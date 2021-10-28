В четверг, 28 октября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как защитить реформы от влияния олигархов. Кейс Коломойского". Участники: заместитель главы СБУ (2014), народный депутат Верховной Рады VIII созыва Андрей Левус; эксперт Украинского стратегической инициативы Остап Крывдык; общественный деятель, журналист Юрий Гудименко; правозащитник, народный депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Лапин (ул.Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (099) 521-11-84 (Ольга).