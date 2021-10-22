Фонд защиты свободы слова об итогах деятельности

В пятницу, 22 октября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" Фонд защиты свободы слова обнародует отчёт о главных итогах деятельности за последнее полугодие и представит международный юридический отчёт о закрытии телевизионных каналов "Первый Независимый", "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne", вещание которых было незаконно приостановлено во внесудебном порядке. Участники: глава Наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты свободы слова Анна Герман; адвокат, преподаватель коммуникационного права в CELSA – в Школе высших исследований в области науки об информации и коммуникации Алексис Гуэдж; член Наблюдательного совета, украинский правовед и политический деятель, академик Национальной Академии правовых наук Украины Виталий Журавский; член Наблюдательного совета, председатель Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко; телеведущая "Первого Независимого" Диана Панченко (ул. Рейтарская, 8/5А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Предварительная аккредитация журналистов обязательна по электронной почте info@freespeech.in.ua.