Видео

09:30 22.10.2021

Фонд защиты свободы слова об итогах деятельности

1 мин читать

В пятницу, 22 октября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" Фонд защиты свободы слова обнародует отчёт о главных итогах деятельности за последнее полугодие и представит международный юридический отчёт о закрытии телевизионных каналов "Первый Независимый", "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne", вещание которых было незаконно приостановлено во внесудебном порядке. Участники: глава Наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты свободы слова Анна Герман; адвокат, преподаватель коммуникационного права в CELSA – в Школе высших исследований в области науки об информации и коммуникации Алексис Гуэдж; член Наблюдательного совета, украинский правовед и политический деятель, академик Национальной Академии правовых наук Украины Виталий Журавский; член Наблюдательного совета, председатель Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко; телеведущая "Первого Независимого" Диана Панченко (ул. Рейтарская, 8/5А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Предварительная аккредитация журналистов обязательна по электронной почте info@freespeech.in.ua.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Отопительный сезон 2021/22. Не замёрзнут ли украинцы?

Обыски в местных органах власти: на кого больше всего давит центральная власть. Презентация результатов мониторингового исследования судебных решений

Пресс-конференция генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева

Пресс-конференция с участием кандидата на пост Харьковского городского головы Дениса Ярославского

Рынок муки и хлеба: что ожидать украинскому потребителю от рекордного урожая пшеницы?

Как вакцинация от COVID-19 влияет на вакцинацию от сезонного гриппа. Где украинцы могут привиться от гриппа?

Начало политического сезона: за кого готовы голосовать украинцы

PR-рынок в условиях пандемии 2021: особенности, тенденции и прогнозы

Пресс-конференция Укрэксимбанка о ситуации, сложившейся в связи с интервью "Радио "Свобода", и ее последствиях

Тарифы на парковку в Киеве: незаконные попытки "залатать" проблемы инфраструктуры за счет среднего класса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА