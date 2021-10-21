В четверг, 21 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Отопительный сезон 2021/22. Не замёрзнут ли украинцы?". Участники: энергетический эксперт Дмитрий Марунич; президент Украинской энергетической ассоциации Максим Малашкин; исполнительный директор Ассоциации теплокоммунэнерго Украины Андрей Гнатуш; член дирекции ООО "Краматорсктеплоэнерго" Юрий Оксимец; директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко; представитель Харьковской ТЭЦ 5 Андрей Кочкин; представители BRDO (сектор энергетики) Антон Зоркин и Юлия Москаленко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.