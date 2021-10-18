Видео

10:00 18.10.2021

Обыски в местных органах власти: на кого больше всего давит центральная власть. Презентация результатов мониторингового исследования судебных решений

1 мин читать

В понедельник, 18 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Обыски в местных органах власти: на кого больше всего давит центральная власть. Презентация результатов мониторингового исследования судебных решений". Участники: генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталии Линник (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Пресс-конференция генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева

Пресс-конференция с участием кандидата на пост Харьковского городского головы Дениса Ярославского

Рынок муки и хлеба: что ожидать украинскому потребителю от рекордного урожая пшеницы?

Как вакцинация от COVID-19 влияет на вакцинацию от сезонного гриппа. Где украинцы могут привиться от гриппа?

Начало политического сезона: за кого готовы голосовать украинцы

PR-рынок в условиях пандемии 2021: особенности, тенденции и прогнозы

Пресс-конференция Укрэксимбанка о ситуации, сложившейся в связи с интервью "Радио "Свобода", и ее последствиях

Тарифы на парковку в Киеве: незаконные попытки "залатать" проблемы инфраструктуры за счет среднего класса

Презентация книги авторства Ю.Шулипы "Как Путин убивает за рубежом

Украина вступает в период тяжелых политических поединков. Что они несут обществу?

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА