Обыски в местных органах власти: на кого больше всего давит центральная власть. Презентация результатов мониторингового исследования судебных решений

В понедельник, 18 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Обыски в местных органах власти: на кого больше всего давит центральная власть. Презентация результатов мониторингового исследования судебных решений". Участники: генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталии Линник (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.