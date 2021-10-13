В среду, 13 октября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева по случаю подведения производственных итогов за три квартала 2021 года, а также презентации первого в истории концерна корпоративного отчёта (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Аккредитация журналистов обязательна до 18:00 12 октября по телефону: (044) 586-24-72 или на адрес электронной почты: pr@ukroboronprom.com.