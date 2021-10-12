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10:30 12.10.2021

Как вакцинация от COVID-19 влияет на вакцинацию от сезонного гриппа. Где украинцы могут привиться от гриппа?

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Во вторник, 12 октября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как вакцинация от COVID-19 влияет на вакцинацию от сезонного гриппа. Где украинцы могут привиться от гриппа?". Участники: глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий; глава Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимир Руденко; директор направления Букинг медицинского онлайн-хаба Doc.ua Елена Грицай, руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика; заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением клиники "Адонис" Екатерина Комисаренко; заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №4 Наталия Ралец (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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